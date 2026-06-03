Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

В Sportal Motorsport гостува българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков. Пилотът на Трайдънт разказва за първите два кръга от сезон 2026 на Апенините и адаптацията му към състезанията с едноместни автомобили.

Любо започна сезона с участие във Формула 4 Централна Европа, където беше сред най-бързите, но на „Мизано“ и „Валелунга“ той и тимът му се бориха с проблеми в автомобила, които все още не са отстранени.

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

„Липсва ми скорост на правите, на „Мизано“ губех по 7-8 км/ч на правите – обясни Любо, който от миналата година е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела. – Също така, имахме сериозни проблеми и с работата на спирачките, като това се влоши на „Валелунга“.

Любо не скри и напрежението, което може да се породи между пилота и състезателния му инженер, когато нещата не вървят така, както трябва.

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

Интересен поглед отвътре към битките във Формула 4 Италия – един от най-оспорваните шампионите в тази категория, където Руйков се бори с над 50 съперници на пистата.

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Снимки: Борислав Трошев