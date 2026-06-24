Любо Руйков: Лош късмет ме лиши от добри резултати на „Монца“

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков отпадна и от двете квалификационни състезания в третия кръг от сезона на „Монца“ и не стигна до финалната надпревара на легендарното трасе.

Още на тестовете преди началото на сезона Руйков показа, че е бърз на „Монца“, като използва отлично изтеглянето от другите автомобили и атакува шиканите, но проблемите му тръгнаха още от квалификацията.

„В първите два сектора в квалификацията използвах изтегляне и времето ми беше много добро – обясни за Sportal.bg Любо. – Но преди последната част, инженерът ми не ми каза къде сме като разлика и аз карах сам, което от топ 5 ме свали на 12-о място.

„След това отпаднах и в двете състезания след инциденти с пилоти, които вече бях изпреварил. В първата надпревара стигнах близо до топ 10, но ме удариха и дотам, а ако бях завършил щях да съм в челото, тъй като 8 пилоти пред мен бяха наказани заради пресичане на шиканите.

Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

„Във второто състезание ме удари друг пилот, когото изпреварих на шикана „Аскари“, вече беше зад мен, но ме завъртя и дотам.

„Много е неприятно, когато имаш скорост през целия уикенд, да не стигнеш до резултатите, които са били възможни.“

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

След „Монца“ Руйков отстъпи на 12-о място сред дебютантите във Формула 4 Италия със 77 точки, а лидер е турският пилот Алп Аксой с 217.

Следващият кръг от сезона в шампионата е на 24-26 юли на „Муджело“.

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