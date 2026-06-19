Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков дебютира с 12-о време в своята квалификационна група в третия кръг за сезон 2026 на пистата „Монца“.

Формула 4 Италия отчете рекорд този уикенд с 49 заявени пилоти за битката на „Монца“, а това означава, че всеки пилот оттук нататък ще участва в две от трите квалификационни състезания, за да се бори за място на финала в неделя следобед.

NEWS | 🇮🇹 Here’s the entry list for the Italian F4 round at Monza!



IN: Díaz (Alpha 54), Den Drijver (Maffi), Ferreira, Rechenmacher (Cram), Gáspár (Zengo), Proudford-Nalder (AKM), Chartier, Felbermayr (PHM), Westcott (R-ace)



OUT: Severiukhin (Jenzer), Panzeri (PA)#ItalianF4 pic.twitter.com/npLU5KEiAV — Feeder Series (@feeder_series) June 19, 2026

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

Руйков постигна 1.52,788 минути, на 0,552 секунди от първия – австралиецът Ноа Килиън и изпревари със 72 хилядни от секундата съотборника си Бернардо Бернолди – син на бившия пилот във Формула 1 Енрике Бернолди.

Българинът остана на малко над една десета от секундата от място в топ 10, а в първите два кръга той си проби път до 8-ото място при новаците в шампионата, като точки до момента са събрали 22 пилоти.

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

„На „Монца“ изтеглянето на правите е много важно и може да ти донесе или да ти отнеме до 8 десети от секундата – обясни за Sportal.bg Руйков. – Също така, спиранията за шиканите са много важни, което означава, че с новата спирачна система можем да направим крачка напред този уикенд. На тестовете преди сезона се представих добре на „Монца“, така че съм оптимист за този уикенд.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google