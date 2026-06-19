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Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

  • 19 юни 2026 | 20:36
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Любо Руйков дебютира с 12-о време на „Монца“ при рекордна конкуренция

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков дебютира с 12-о време в своята квалификационна група в третия кръг за сезон 2026 на пистата „Монца“.

Формула 4 Италия отчете рекорд този уикенд с 49 заявени пилоти за битката на „Монца“, а това означава, че всеки пилот оттук нататък ще участва в две от трите квалификационни състезания, за да се бори за място на финала в неделя следобед.

Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз
Любо Руйков: Давам всичко от себе си, мога да съм по-бърз

Руйков постигна 1.52,788 минути, на 0,552 секунди от първия – австралиецът Ноа Килиън и изпревари със 72 хилядни от секундата съотборника си Бернардо Бернолди – син на бившия пилот във Формула 1 Енрике Бернолди.

Българинът остана на малко над една десета от секундата от място в топ 10, а в първите два кръга той си проби път до 8-ото място при новаците в шампионата, като точки до момента са събрали 22 пилоти.

Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия
Любо Руйков взе първите си точки във Формула 4 Италия

„На „Монца“ изтеглянето на правите е много важно и може да ти донесе или да ти отнеме до 8 десети от секундата – обясни за Sportal.bg Руйков. – Също така, спиранията за шиканите са много важни, което означава, че с новата спирачна система можем да направим крачка напред този уикенд. На тестовете преди сезона се представих добре на „Монца“, така че съм оптимист за този уикенд.“

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