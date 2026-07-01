Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА

От ЦСКА отчетоха огромен интерес към новите екипи, с които отборът ще играе през предстоящия сезон 2026/27. В клубния магазин на "армейците" бяха халфовете Бруно Жордао и Петко Панайотов, които раздаваха автографи и се снимаха с привържениците.

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"Огромен интерес към новите екипи на ЦСКА за сезон 2026/27! Официалният клубен магазин се изпълни с армейци, които искаха да бъдат сред първите, сдобили се с новата клубна екипировка, както и да се срещнат с Бруно Жордао и Петко Панайотов. Благодарим на всички, които бяха част от този ден! Само ЦСКА!", написаха от Борисовата градина.

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