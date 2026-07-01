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ЦСКА разкарва Лапеня

  • 1 юли 2026 | 10:16
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ЦСКА разкарва Лапеня

ЦСКА ще се раздели със защитника Адриан Лапеня през настоящия месец, твърди "Тема Спорт". Испанецът не попада в дългосрочните планове на Христо Янев и "червеното" ръководство води разговори с агентите му за разтрогване на неговия договор.

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

Лапеня можеше да приключи престоя си в ЦСКА още преди началото на лятната подготовка, но контузията, която получи Лумбард Делова в последния кръг на миналия сезон срещу Лудогорец, промени плановете в лагера на "армейците". Така Лапеня остана част от ротацията на Христо Янев, като взе участие в трите контроли на тима в Австрия.

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