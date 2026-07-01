ЦСКА разкарва Лапеня

ЦСКА ще се раздели със защитника Адриан Лапеня през настоящия месец, твърди "Тема Спорт". Испанецът не попада в дългосрочните планове на Христо Янев и "червеното" ръководство води разговори с агентите му за разтрогване на неговия договор.

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Лапеня можеше да приключи престоя си в ЦСКА още преди началото на лятната подготовка, но контузията, която получи Лумбард Делова в последния кръг на миналия сезон срещу Лудогорец, промени плановете в лагера на "армейците". Така Лапеня остана част от ротацията на Христо Янев, като взе участие в трите контроли на тима в Австрия.

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