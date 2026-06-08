От Арсенал със силен интерес към халфове от Премиър лийг

От Арсенал са набелязали халфа на Нотингам Форест, Морган Гибс-Уайт, като потенциална алтернатива на Морган Роджърс, твърди вестник “Сън”. Мениджърът на тима Микел Артета иска да се подсили с атакуващ халф, който да може да допринася по-сериозно в последната третина и пред противниковото наказателно поле. Халфът на Астън Вила за момента остава първи избор за лондончани, но крачка към полузащитника на Форест също е доста вероятна. Той изпраща отличен сезон, в който отбеляза общо 15 попадения във всички турнири и добави 7 асистенции, а силното му представяне бе в основата на това клубния му тим да запази мястото си в Премиър лийг.

Евентуален трансфер на Гибс-Уайт в Арсенал няма да бъде никак лесна задача, тъй като в момента той е оценяван на 70 милиона евро, а собственикът на Нотингам, Евангелос Маринакис, е известен като труден преговарящ. През миналата година Тотнъм бе близо до това да измъкне играча, но в крайна сметка гръкът успя да го убеди да остане, подписвайки и нов дългосрочен договор. Интерес към Морган Гибс-Уайт проявяват и от ПСЖ, но за момента парижани са се съсредоточили върху други цели.

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Снимки: Gettyimages