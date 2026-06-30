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Холанд повтори постижение на Кейн и Клозе

  • 30 юни 2026 | 22:29
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Нападателят на Норвегия Ерлинг Холанд се превърна в третия футболист през XXI век, който успява да отбележи пет или повече гола в първите си три мача на световни първенства. Той се разписа във вратата на Кот д'Ивоар при победата с 2:1 в 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Преди този гол Холанд реализира два пъти в първия кръг срещу Ирак (4:1), а след това вкара още два пъти срещу Сенегал (3:2) във втория мач на скандинавците.

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Норвежецът пропусна последния мач от груповата фаза срещу Франция, загубен с 1:4.

Досега през XXI век само двама други играчи са вкарвали пет или повече попадения в първите си три участия на световни финали – Хари Кейн и Мирослав Клозе.

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Снимки: Gettyimages

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