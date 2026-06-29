Тер Стеген се съгласи да смени Барселона с друг европейски гранд

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген се е съгласил да бъде преотстъпен в Аякс, съобщават каталунските медии. Според информациите германецът дори е готов да започне тренировки с амстердамския гранд още в следващите дни.

Тер Стеген е бил убеден да премине в Аякс от факта, че лицата на новия клубен проект са бившият му шеф в Барселона Жорди Кройф и наставникът Мичел, който го привлече под наем в Жирона през миналия сезон. Стражът обаче изигра само два мача под негово ръководство, тъй като получи сериозна мускулна травма, която го лиши и от участие на Мондиал 2026.

❗️Ter Stegen has agreed to join Ajax and wants to begin training with the club next week.



The goalkeeper is convinced by the project led by Jordi Cruyff and Míchel, but the move still needs Barcelona’s final approval.



Ajax could cover only around 15% of Ter Stegen’s salary,… pic.twitter.com/TeKIjsXcfA — Barça Universal (@BarcaUniversal) June 28, 2026

След получената зелена светлина от 34-годишния играч остава само една пречка за неговия трансфер в Аякс, а именно споразумението за неговата заплата. Предполага се, че клубът може да си позволи да плаща едва 15% от неговото възнаграждение, което означава, че по-голямата част от парите ще трябва да бъдат покрити от испанския шампион.

🚨🎖️| Ajax has already sent the proposal, but they can only afford a loan by paying a small part of Ter Stegen's salary. Míchel Sánchez specifically requested him, believing he can become a key leader and first-choice goalkeeper. [@martinezferran] #fcblive 🇩🇪 pic.twitter.com/j9h84JcMX2 — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 29, 2026

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Снимки: Gettyimages