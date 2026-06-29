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  3. Тер Стеген се съгласи да смени Барселона с друг европейски гранд

Тер Стеген се съгласи да смени Барселона с друг европейски гранд

  • 29 юни 2026 | 19:00
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Тер Стеген се съгласи да смени Барселона с друг европейски гранд

Вратарят на Барселона Марк-Андре тер Стеген се е съгласил да бъде преотстъпен в Аякс, съобщават каталунските медии. Според информациите германецът дори е готов да започне тренировки с амстердамския гранд още в следващите дни.

Тер Стеген е бил убеден да премине в Аякс от факта, че лицата на новия клубен проект са бившият му шеф в Барселона Жорди Кройф и наставникът Мичел, който го привлече под наем в Жирона през миналия сезон. Стражът обаче изигра само два мача под негово ръководство, тъй като получи сериозна мускулна травма, която го лиши и от участие на Мондиал 2026.

След получената зелена светлина от 34-годишния играч остава само една пречка за неговия трансфер в Аякс, а именно споразумението за неговата заплата. Предполага се, че клубът може да си позволи да плаща едва 15% от неговото възнаграждение, което означава, че по-голямата част от парите ще трябва да бъдат покрити от испанския шампион.

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Снимки: Gettyimages

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