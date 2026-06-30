Ансу Фати официално е играч на Монако

Монако финализира трансфера на нападателя Ансу Фати от Барселона, като откупи изцяло правата му. Новината беше потвърдена официално от клуба от Княжеството. Френските медии твърдят, че платената сума е 11 милиона евро, а в договора има клауза, според която каталунците ще получат 20% при бъдеща продажба на играча.

21-годишният испански национал, който е продукт на прочутата академия на Барселона "Ла Масия", подписа договор с монегаските за срок от четири години. През изминалия сезон той игра под наем в английския Брайтън, където записа 12 мача и отбеляза два гола. Фати вече се присъедини към новите си съотборници на подготвителния им лагер в Англия.

𝐀𝐧𝐬𝐮 𝐅𝐚𝐭𝐢 avec l'AS Monaco jusqu'en 2030 !



Arrivé en prêt l'été dernier en provenance du FC Barcelone, l'attaquant espagnol s'engage pour 4 saisons avec le Club de la Principauté 🤝



𝐃𝐚𝐠𝐡𝐞 𝐀𝐧𝐬𝐮 ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 30, 2026

Кариерата на Фати, който има 10 гола в 17 мача за националния отбор на Испания, беше белязана от сериозни контузии. От 2020 г. насам той е претърпял пет операции на левия менискус, което забави неговото развитие.

Привличането на нападателя е ключов ход за Монако, който завърши на второ място в Лига 1 през миналия сезон и ще участва в Шампионската лига. Очаква се Фати да помогне за запълването на празнината, оставена от напускащите Висам Бен Йедер и Такуми Минамино.

Освен Фати, Монако обяви и привличането на португалския ляв защитник Флавио Назиньо от Брюж. 21-годишният бранител подписа четиригодишен договор, а трансферната му сума е около пет милиона евро. Той ще трябва да замени преминалия в Аякс бразилец Кайо Енрике.

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