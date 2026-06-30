Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

  • 30 юни 2026 | 14:19
  • 549
  • 0

Българският пилот Николай Грязин и съотборникът му в Ланча в WRC2 Йоан Росел се завръщат в Европейския рали шампионат (ERC) за рали "Рома Капитале" следващата седмица с ясен план и без съмнения относно предстоящата конкуренция.

Асовете от световния шампионат WRC2 се присъединяват към Андреа Мабелини, който представлява Ланча в ERC и един от най-високо ценените пилоти в Италия Андреа Круньола, който е лидер в италианския рали шампионат и двукратен победител в рали "Рома Капитале".

Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“
Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“

Грязин, чиято визитка включва пет победи в ERC, ще се състезава с гуми Ханкук, с които кара и в WRC. 28-годишният пилот заяви: „С оглед на амбицията на рали "Рома Капитале" да се присъедини към календара на WRC през 2027, това е добра възможност да научим етапите, да разберем по-добре събитието и да съберем ценна информация за бъдещето. Разбира се, все още искаме да бъдем конкурентоспособни и да се насладим на ралито, но това състезание е основно с цел учене.

„Конкуренцията в ERC е много силна. Има много талантливи пилоти и опитни отбори, а нивото се покачва всяка година. За да си начело, трябва да се представиш на най-високо ниво от първия до последния етап“, добави той.

Алехандро Качон: Битката с Грязин в Япония беше жестока
Алехандро Качон: Битката с Грязин в Япония беше жестока

Росел, който също ще стартира с колата и гумите, с които кара в WRC, за последно се състезава в ERC през 2019 г.

„ERC е тежка надпревара, много взискателна - каза 31-годишният Росел. - Има много добри пилоти, особено местните. Имам добри спомени от 2019, когато карах Пежо 208 R2, но никога не съм управлявал автомобил с четири задвижващи колела в ERC. Надявам се да направя добро представяне и да мога да се боря.“

Ще се бори ли Себ Ожие за рекордна 10-та титла в WRC?
Ще се бори ли Себ Ожие за рекордна 10-та титла в WRC?

Относно целта си за изцяло асфалтовото състезание, Росел добави: „Целта е проста: искаме да натрупаме опит на асфалт. Още в началото на сезона планирахме да бъдем тук, в Рим. Хубаво е, защото това може да бъде ново събитие за следващия сезон. Ако искаш да си подготвен от гледна точка на пилотиране и да познаваш етапите, е добра идея да си тук, особено с италианска марка като Ланча. Очаквам с нетърпение предизвикателството.“

Рали "Рома Капитале" е трети кръг от сезона в ERC за 2026 и ще се проведе от 3 до 5 юли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

  • 30 юни 2026 | 08:05
  • 4843
  • 0
Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

Защо Макс Верстапен е избухнал в смях по време на симулациите за "Силвърстоун"

  • 29 юни 2026 | 17:22
  • 5803
  • 2
Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

Арвид Линдблад със специална каска за първото си домашно състезание във Формула 1

  • 29 юни 2026 | 16:34
  • 1719
  • 0
Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

Сезонът във Формула 1 може да завърши със стартове в Барселона и Португалия

  • 29 юни 2026 | 15:49
  • 9015
  • 1
Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

Чеко Перес очаква "сериозна вътрешна дискусия" след двойното отпадане на Кадилак в Австрия

  • 29 юни 2026 | 15:37
  • 1290
  • 0
Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

Марк Маркес потвърди, че е провел "неформален разговор" с Хонда преди да се обвърже с Дукати

  • 29 юни 2026 | 15:15
  • 2317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 15139
  • 78
Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 8798
  • 3
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 11890
  • 15
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 8211
  • 11
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 11819
  • 17
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 9624
  • 5