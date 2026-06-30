Николай Грязин се завръща в Европейския рали шампионат

Българският пилот Николай Грязин и съотборникът му в Ланча в WRC2 Йоан Росел се завръщат в Европейския рали шампионат (ERC) за рали "Рома Капитале" следващата седмица с ясен план и без съмнения относно предстоящата конкуренция.

Асовете от световния шампионат WRC2 се присъединяват към Андреа Мабелини, който представлява Ланча в ERC и един от най-високо ценените пилоти в Италия Андреа Круньола, който е лидер в италианския рали шампионат и двукратен победител в рали "Рома Капитале".

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Грязин, чиято визитка включва пет победи в ERC, ще се състезава с гуми Ханкук, с които кара и в WRC. 28-годишният пилот заяви: „С оглед на амбицията на рали "Рома Капитале" да се присъедини към календара на WRC през 2027, това е добра възможност да научим етапите, да разберем по-добре събитието и да съберем ценна информация за бъдещето. Разбира се, все още искаме да бъдем конкурентоспособни и да се насладим на ралито, но това състезание е основно с цел учене.

„Конкуренцията в ERC е много силна. Има много талантливи пилоти и опитни отбори, а нивото се покачва всяка година. За да си начело, трябва да се представиш на най-високо ниво от първия до последния етап“, добави той.

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Росел, който също ще стартира с колата и гумите, с които кара в WRC, за последно се състезава в ERC през 2019 г.

„ERC е тежка надпревара, много взискателна - каза 31-годишният Росел. - Има много добри пилоти, особено местните. Имам добри спомени от 2019, когато карах Пежо 208 R2, но никога не съм управлявал автомобил с четири задвижващи колела в ERC. Надявам се да направя добро представяне и да мога да се боря.“

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Относно целта си за изцяло асфалтовото състезание, Росел добави: „Целта е проста: искаме да натрупаме опит на асфалт. Още в началото на сезона планирахме да бъдем тук, в Рим. Хубаво е, защото това може да бъде ново събитие за следващия сезон. Ако искаш да си подготвен от гледна точка на пилотиране и да познаваш етапите, е добра идея да си тук, особено с италианска марка като Ланча. Очаквам с нетърпение предизвикателството.“

Рали "Рома Капитале" е трети кръг от сезона в ERC за 2026 и ще се проведе от 3 до 5 юли.

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Снимки: Imago