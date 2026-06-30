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Лидерът в WRC очаква другите да го догонят

  • 30 юни 2026 | 15:02
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Лидерът в Световния рали шампионат Елфин Еванс плати цената за предишните си успехи, след като трябваше да чисти пътя за съперниците си в петък в рали "Акрополис". След това уелсецът се изкачи до петото място в събота, но спука гума и пак се върна на седмата позиция за неделните отсечки.

Въпреки че избегна спукване на гума през първия ден, Еванс загуби значително време, докато чистеше хлъзгавия макадам по отсечките.

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„Беше труден уикенд, почти в съответствие с това, което очаквахме предварително - заяви Еванс. - След трудното начало в петък нещата се движеха в правилната посока и до събота следобед не изглеждаха толкова зле. Тогава обаче спукахме гума в последния етап за деня.“

Спуканата гума свали уелсеца от пето на седмо място и на практика сложи край на надеждите му да си осигури солиден брой точки в неделя.

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След това Еванс се изкачи до петото място в крайното класиране, след като Джош Макърлийн и Адриен Фурмо получиха по една минута наказание след края на състезанието заради нарушения, свързани с незатегнатите им предпазни колани след спирания в отсечка.

„Разочарован съм от начина, по който завърши ралито, но понякога така се случва. Просто трябва да продължим към следващото“, коментира пилотът на Тойота, който остава начело в класирането на WRC.

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Сега шампионатът се премества от тежките и разбити пътища на Гърция към високоскоростните макадамови ралита в Естония и Финландия, където Еванс отново ще бъде пръв на пътя, поне в Естония.

„Очаквам битката да се затегне значително и съм сигурен, че борбата за титлата ще бъде много оспорвана, тъй като остават само няколко кръга. Другите ще ни настигнат и финалът на сезона ще е вълнуващ“, прогнозира Еванс.

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Снимки: Gettyimages

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