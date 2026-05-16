В Португалия: Европейски автомобилен производител влиза в WRC

Изключително интересна информация за най-близкото бъдеще на Световния рали шампионат (WRC) изнесе Карлош Барбоса, президент на Португалския автомобилен клуб (ACP), който организира рали „Португалия“, кръг от WRC.

Барбоса говори пред португалската телевизия RTP и изказването му определено допадна на феновете.

За сезон 2027 в WRC влизат в сила нови технически правила WRC27, като досега две нови компании са обявили, че създадат автомобили по тях – Project Rally One от Белгия и RMC Motorsport от Испания. Тойота също разработва WRC27 кола, а догодина Rally2 автомобилите ще могат да се борят с новите коли в генералното класиране.

„Догодина ще имаме още един автомобилен производител в WRC – обясни Барбоса. – Не мога да ви кажа кой ще е той, тъй като съм поел ангажимент. Но става въпрос за европейска марка, това ще бъде обявено през юни.“

Съвсем скоро се очаква и обявяването на новия промоутър на WRC, като се смята, че наддаването ще спечели френската компания Cosmobilis, а начело на проекта е бившият шеф на Рено и Макларън във Формула 1 Ерик Булие.

Новият промоутър ще има важна роля в оформянето на бъдещето на WRC и според Барбоса новите правила и тяхното развитие ще направят световния шампионат много по-оспорван.

„Целта е от 2029 година да има нов Световен рали шампионат – обясни португалецът. – Дотогава вече ще са известни всички нови автомобили и участници, заводски и частни отбори. Ив Матон (Project Rally One) ще участва с напълно нов автомобил, Rally1 колите ще изчезнат, а Rally2 автомобилите ще останат, но с подобрения, което ще доведе до повече конкуренция.

„Наскоро говорих с Малкълм Уилсън и той ми каза следното: „Няма никакъв смисъл да харчим толкова сериозни пари в WRC, M-Спорт няма подкрепата на Форд и тези инвестиции нямат възвращаемост, това прави ситуацията сложна защото тези коли (Rally1) са изключително скъпи.

„Затова ще снижим малко нивото, но не и нивото на конкуренция. Ще намалим разходите, за да може да влязат повече производители.“

Снимки: Imago