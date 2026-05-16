Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Португалия: Европейски автомобилен производител влиза в WRC

В Португалия: Европейски автомобилен производител влиза в WRC

  • 16 май 2026 | 15:44
  • 607
  • 1

Изключително интересна информация за най-близкото бъдеще на Световния рали шампионат (WRC) изнесе Карлош Барбоса, президент на Португалския автомобилен клуб (ACP), който организира рали „Португалия“, кръг от WRC.

Барбоса говори пред португалската телевизия RTP и изказването му определено допадна на феновете.

ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро
ФИА пожали португалците с условна глоба от 15 000 евро

За сезон 2027 в WRC влизат в сила нови технически правила WRC27, като досега две нови компании са обявили, че създадат автомобили по тях – Project Rally One от Белгия и RMC Motorsport от Испания. Тойота също разработва WRC27 кола, а догодина Rally2 автомобилите ще могат да се борят с новите коли в генералното класиране.

„Догодина ще имаме още един автомобилен производител в WRC – обясни Барбоса. – Не мога да ви кажа кой ще е той, тъй като съм поел ангажимент. Но става въпрос за европейска марка, това ще бъде обявено през юни.“

Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ
Председателят на БФАС: Ако получим лиценз, ще използваме календара на АФБ

Съвсем скоро се очаква и обявяването на новия промоутър на WRC, като се смята, че наддаването ще спечели френската компания Cosmobilis, а начело на проекта е бившият шеф на Рено и Макларън във Формула 1 Ерик Булие.

Новият промоутър ще има важна роля в оформянето на бъдещето на WRC и според Барбоса новите правила и тяхното развитие ще направят световния шампионат много по-оспорван.

Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен
Тиери Нювил се изравни по победи с легендата Юха Канкунен

„Целта е от 2029 година да има нов Световен рали шампионат – обясни португалецът. – Дотогава вече ще са известни всички нови автомобили и участници, заводски и частни отбори. Ив Матон (Project Rally One) ще участва с напълно нов автомобил, Rally1 колите ще изчезнат, а Rally2 автомобилите ще останат, но с подобрения, което ще доведе до повече конкуренция.

„Наскоро говорих с Малкълм Уилсън и той ми каза следното: „Няма никакъв смисъл да харчим толкова сериозни пари в WRC, M-Спорт няма подкрепата на Форд и тези инвестиции нямат възвращаемост, това прави ситуацията сложна защото тези коли (Rally1) са изключително скъпи.

„Затова ще снижим малко нивото, но не и нивото на конкуренция. Ще намалим разходите, за да може да влязат повече производители.“

Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“
Безгрешен Тиери Нювил спечели рали „Португалия“
 Ожие спука гума в предпоследната отсечка, Нювил поведе в Португалия
Ожие спука гума в предпоследната отсечка, Нювил поведе в Португалия
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Акоста спечели квалификацията в Барселона, Бедзеки и Мартин с падания

Акоста спечели квалификацията в Барселона, Бедзеки и Мартин с падания

  • 16 май 2026 | 13:03
  • 2747
  • 0
Доктор Марко: Хорнър не искаше Макс толкова рано в Ред Бул

Доктор Марко: Хорнър не искаше Макс толкова рано в Ред Бул

  • 16 май 2026 | 11:40
  • 1109
  • 1
Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

Верстапен стартира 4-и, Лефтеров – 6-и, големият шеф на Тойота – 96-и

  • 16 май 2026 | 11:18
  • 1483
  • 0
Хорхе Мартин: Първото ми падане беше опасно и се уплаших

Хорхе Мартин: Първото ми падане беше опасно и се уплаших

  • 16 май 2026 | 10:42
  • 768
  • 0
Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?

Защо Мерцедес-ът на Верстапен е малко по-специален?

  • 16 май 2026 | 10:10
  • 3461
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Каталуния в MotoGP

  • 16 май 2026 | 09:09
  • 5664
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

Левски 1:0 ЦСКА, "сините" поведоха след груба грешка на Лапоухов

  • 16 май 2026 | 15:59
  • 37282
  • 88
ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, голям пропуск на "орлите"

ЦСКА 1948 0:0 Лудогорец, голям пропуск на "орлите"

  • 16 май 2026 | 16:10
  • 8446
  • 1
Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

  • 16 май 2026 | 13:26
  • 9497
  • 6
Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

Съставите на Челси и Ман Сити за финала на ФА Къп

  • 16 май 2026 | 16:09
  • 381
  • 0
Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

Последен кръг в Бундеслигата - следете всичко на живо в Sportal.bg

  • 16 май 2026 | 15:15
  • 243
  • 0
Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

Полицията намери неясно устройство в пресложата на “Васил Левски”

  • 16 май 2026 | 15:55
  • 1063
  • 1