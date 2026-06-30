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Левски представи две нови попълнения

  • 30 юни 2026 | 17:59
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Отборът на Левски осъществи нови два трансфера. Договори с българския шампион подписаха халфовете Мехди Мубарик и Сержиньо. Мароканският футболист пристига от Ал-Аин, а португалецът от Санта Клара.

"ПФК "Левски" подписа договор с полузащитника Мехди Мубарик. Контрактът с мароканския футболист е до лятото на 2029 година. Мехди Мубарик е роден на 22 януари 2001 година в Рабат (Мароко). Той е юноша на местния "ФУС Еспоар", като в началото на 2020 година преминава в друг марокански клуб – "ФУС Рабат", където изиграва 50 мача. През лятото на 2022 година е трансфериран в клуба от ОАЕ "Ал-Аин", записвайки 34 мача.

Година по-късно е преотстъпен на мароканския гранд "Раджа" (Казабланка), с чийто екип изиграва 27 мача и печели шампионската титла на Мароко и Купата на страната.

През лятото на 2024 година е преотстъпен на другия местен гранд – "Уидад" (Казабланка), записвайки 25 мача и 2 гола. Година по-късно е преотстъпен на руския "Динамо" (Махачкала), с чийто екип изиграва 27 мача и вкарва 2 гола.

Мехди Мубарик записва 9 мача и вкарва 3 гола за националния отбор на Мароко до 20 години, с който стига до ¼ финалите в турнира за Купата на африканските нации през 2021 година и 5 срещи за селекцията на родината си до 23 години.

ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Мехди Мубарик и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.

"ПФК "Левски" подписа договор с полузащитника Сержио Мигел Лобо Араухо – Сержиньо. Контрактът с португалския футболист е до лятото на 2029 година. ержиньо е роден на 1 декември 1999 година в Гимараеш (Португалия). Той е юноша на местния "Витория", като в средата на 2016 година преминава в друг португалски клуб – "Морейрензе", където заиграва за тима до 19 години.

През лятото на 2018 година преминава в друг местен тим – "Понте". Година по-късно става част от "Жоане", а през лятото на 2020 година от друг португалски тим – "Фелгейраш", записвайки 28 мача и 3 гола. През лятото на 2022 година преминава в "Оливейрензе", с чийто екип изиграва 38 мача и вкарва 5 гола.

През лятото на 2023 година е трансфериран в друг местен тим – "Санта Клара", записвайки 98 мача и 9 гола, и ставайки шампион на местната Втора лига през 2024 година.

ПФК "Левски" приветства с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" Сержиньо и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха "сините" за втория трансфер за деня.

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