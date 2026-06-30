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  3. Боримиров: Аспарухов и Котков са велики футболисти и хора

Боримиров: Аспарухов и Котков са велики футболисти и хора

  • 30 юни 2026 | 12:09
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортери на Централните софийски гробища, където беше почетена паметта на Георги Аспарухов и Никола Котков, загинали в автомобилна катастрофа преди 55 г.

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"Това са велики футболисти и хора. Дойдохме да се преклоним пред тяхната памет. До ден днешен от всеки един левскар или локомотивец съм чувал само добри отзиви за тези добри хора. Георги Аспарухов е нашият символ, ние си го носим в сърцата си, а и не само ние - предполагам и много българи, които са се радвали на играта му и на неговия пример като човек. Направихме организация всичко при паметника на Витиня да бъде изчистено, тези хора (вандалите) дори не заслужават вниманието да ги обсъждаме", заяви шефът на "сините".

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Снимки: Startphoto

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