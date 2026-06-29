Левски представи новия си екип, дебютира с него утре

Левски официално представи екипа си за предстоящия сезон. От клуба пишат, че фланелката е изработена с най-висок клас материали и технологии, за да осигурява максимален комфорт, проветривост и свобода на движение. “Сините” ще дебютират с новия екип утре срещу Радник (Сурдулица) в последната си контрола.

Левски изненада всички с трансфер

Ето какво пишат от Левски:

Дългото чакане приключи! Тя е тук – официалната мачова фланелка за сезон 2026/2027.

Благодарение на вашата активност и усилията на клуба тази фланелка е още по-специална. След като миналата година adidas даде възможност на „Левски“ да е първият отбор с custom екип на бранда у нас, сега ни бяха предоставени още повече възможности да направим фланелката наистина уникална и неповторима.

Този екип е символ на величието на клуба и на вас, верните „сини“ фенове, които превърнахте предходните екипи на adidas в исторически с огромния интерес към тях и позволихте да се присъединим в клуба на големите.

Екипът е изработен с най-висок клас материали и технологии, за да осигурява максимален комфорт, проветривост и свобода на движение – точно това, от което се нуждае всеки играч на терена, както и всеки верен фен на трибуните.

Отборът ще дебютира с новия екип по време на официалното представяне в контролата с „Радник“ (Сурдулица) утре.

Новият мачов екип вече е наличен в официалния клубен магазин, както и онлайн ТУК.

„Синият“ цвят никога не е изглеждал толкова величествено.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google