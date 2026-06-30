Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Халф обяви трансфера си в Левски

Халф обяви трансфера си в Левски

  • 30 юни 2026 | 13:56
  • 2038
  • 2

Мароканският дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик обяви преминаването си в състава на българския футболен шампион Левски. 25-годишният африканец смени описанието в профила си в "Инстаграм", където вече пише: "професионален футболист @Левски София".

Левски изненада всички с трансфер
Левски изненада всички с трансфер

Мубарик, който има пет мача за олимпийската селекция на Мароко до 23 години, изкара миналия сезон под наем от Ал-Аин (ОАЕ) в Динамо Махачкала, но руснаците не се възползваха от опцията за закупуване.

Според информации условията за привличането на мароканеца в Левски са договорени и в скоро време той ще бъде представен официално като ново попълнение на "сините".

Шампионите до момента през това лято вече се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес и си върнаха преотстъпения нападател Стивън Стоянчов.

"Сините" ще направят официално представяне на състава си тази вечер от 18:30 часа на клубния стадион "Георги Аспарухов", след което от 19:00 часа ще изиграят приятелска среща със сръбския Радник (Сурдулица).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Струмска слава подписа с капитана на Кюстендил

Струмска слава подписа с капитана на Кюстендил

  • 30 юни 2026 | 11:35
  • 696
  • 0
Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
  • 3122
  • 32
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 9600
  • 15
Още двама се разделиха с Гигант

Още двама се разделиха с Гигант

  • 30 юни 2026 | 08:14
  • 1038
  • 0
Струмска слава започна подготовка пред погледа на кмета

Струмска слава започна подготовка пред погледа на кмета

  • 30 юни 2026 | 07:59
  • 880
  • 0
Великотърновска школа с голям успех в Испания

Великотърновска школа с голям успех в Испания

  • 30 юни 2026 | 02:28
  • 1462
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 11411
  • 61
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 7152
  • 15
Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

Перес готви умопомрачителна оферта за Олисе, която може да счупи рекорда на Неймар

  • 30 юни 2026 | 13:55
  • 2464
  • 5
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 9600
  • 15
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 8117
  • 5