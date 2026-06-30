Халф обяви трансфера си в Левски

Мароканският дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик обяви преминаването си в състава на българския футболен шампион Левски. 25-годишният африканец смени описанието в профила си в "Инстаграм", където вече пише: "професионален футболист @Левски София".

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Мубарик, който има пет мача за олимпийската селекция на Мароко до 23 години, изкара миналия сезон под наем от Ал-Аин (ОАЕ) в Динамо Махачкала, но руснаците не се възползваха от опцията за закупуване.

Според информации условията за привличането на мароканеца в Левски са договорени и в скоро време той ще бъде представен официално като ново попълнение на "сините".

Шампионите до момента през това лято вече се подсилиха с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес и си върнаха преотстъпения нападател Стивън Стоянчов.

"Сините" ще направят официално представяне на състава си тази вечер от 18:30 часа на клубния стадион "Георги Аспарухов", след което от 19:00 часа ще изиграят приятелска среща със сръбския Радник (Сурдулица).

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