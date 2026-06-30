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  3. Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
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Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Представители на ръководството на ПФК „Левски“ в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров и спортния директор на клуба Георги Костадинов, служители, ветерани и привърженици на отбора поднесоха венци и цветя по повод 55-та годишнина от трагичната гибел на легендарните футболисти Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков.

Левски благодари на фенове, почистили паметника на Витиня
Левски благодари на фенове, почистили паметника на Витиня

Поклонението се състоя на Централните софийски гробища от 10:00 часа.

Двете големи звезди на българския футбол загинаха на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня.

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