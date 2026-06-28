Нико Уилямс: Това е един от най-лошите моменти в живота ми, тази контузия можеше да бъде избегната

Нико Уилямс напусна „Естадио Гуадалахара“ видимо разстроен от сериозността на контузията си. С наведена глава и силно накуцвайки, футболистът на Атлетик Билбао сякаш вече предусещаше тежестта на случилото се, което днес беше потвърдено и от медицинския доклад.

Крилото, което пристигна на Световното първенство с предишни оплаквания, страда от мускулна травма в десния адуктор след тежък удар, получен при влизане в мача срещу Уругвай.

Възстановяването му ще зависи от развитието на травмата. Въпреки че е трудно да се очаква той да играе отново на Мондиала, умерената степен на контузията не го изключва напълно от турнира.

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След като научи диагнозата, Уилямс публикува обширно съобщение в социалните си мрежи, в което изразява съжаление за случилото се и остро критикува Нико де ла Крус – уругвайския играч, който го контузи.

Ето какво написа Нико Уилямс:

Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново се контузвам след една много трудна година, в която пубалгията спечели много битки срещу мен, но не и войната. Успях да я преодолея с работа, жертви и най-вече с отговорност.

Това беше година и половина на страдание, тъга, несигурност и тревожност. Не знаех кога отново ще играя без болка, нито кога ще си върна нормалния живот. Стигнах дотам, че изпитвах болка при толкова прости неща като ходене до тоалетната, качване и слизане от колата или просто да се наслаждавам на ежедневието.

Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.



Fue un año y medio de sufrimiento,… pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026

Да бъда отново щастлив, играейки футбол, беше най-големият ми приоритет, заедно с това да си върна усмивката. Защото без усмивка, без да се наслаждавам и без да съм щастлив, не мога да се представям на най-високо ниво.

Преодолях го. След това се появи контузия в подколянното сухожилие, която отново ме подложи на изпитание. За пореден път спрях да се усмихвам, но и това нямаше да ме спре.

Вчера ми причиниха нова контузия след действие, при което колега професионалист действа, воден от разочарование, недоволство и тъга заради ситуацията, в която се намираше. Това беше единоборство, което според мен можеше да бъде избегнато, защото беше напълно ненужно.

Но и това няма да ме спре. Знам, че Бог има план за мен и ще продължа да се боря до последния миг, за да правя отново това, което обичам най-много: да играя футбол, да бъда щастлив и да нося много радост.

Благодаря от сърце на всички за вашите съобщения в подкрепа.

Историята не е приключила, ще се видим възможно най-скоро на това Световно първенство".

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Снимки: Gettyimages