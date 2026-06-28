Нико Уилямс: Това е един от най-лошите моменти в живота ми, тази контузия можеше да бъде избегната

Нико Уилямс напусна „Естадио Гуадалахара“ видимо разстроен от сериозността на контузията си. С наведена глава и силно накуцвайки, футболистът на Атлетик Билбао сякаш вече предусещаше тежестта на случилото се, което днес беше потвърдено и от медицинския доклад.
Крилото, което пристигна на Световното първенство с предишни оплаквания, страда от мускулна травма в десния адуктор след тежък удар, получен при влизане в мача срещу Уругвай.
Възстановяването му ще зависи от развитието на травмата. Въпреки че е трудно да се очаква той да играе отново на Мондиала, умерената степен на контузията не го изключва напълно от турнира.
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След като научи диагнозата, Уилямс публикува обширно съобщение в социалните си мрежи, в което изразява съжаление за случилото се и остро критикува Нико де ла Крус – уругвайския играч, който го контузи.
Ето какво написа Нико Уилямс:
Днес е един от най-лошите дни в живота ми. Отново се контузвам след една много трудна година, в която пубалгията спечели много битки срещу мен, но не и войната. Успях да я преодолея с работа, жертви и най-вече с отговорност.
Това беше година и половина на страдание, тъга, несигурност и тревожност. Не знаех кога отново ще играя без болка, нито кога ще си върна нормалния живот. Стигнах дотам, че изпитвах болка при толкова прости неща като ходене до тоалетната, качване и слизане от колата или просто да се наслаждавам на ежедневието.
Да бъда отново щастлив, играейки футбол, беше най-големият ми приоритет, заедно с това да си върна усмивката. Защото без усмивка, без да се наслаждавам и без да съм щастлив, не мога да се представям на най-високо ниво.
Преодолях го. След това се появи контузия в подколянното сухожилие, която отново ме подложи на изпитание. За пореден път спрях да се усмихвам, но и това нямаше да ме спре.
Вчера ми причиниха нова контузия след действие, при което колега професионалист действа, воден от разочарование, недоволство и тъга заради ситуацията, в която се намираше. Това беше единоборство, което според мен можеше да бъде избегнато, защото беше напълно ненужно.
Но и това няма да ме спре. Знам, че Бог има план за мен и ще продължа да се боря до последния миг, за да правя отново това, което обичам най-много: да играя футбол, да бъда щастлив и да нося много радост.
Благодаря от сърце на всички за вашите съобщения в подкрепа.
Историята не е приключила, ще се видим възможно най-скоро на това Световно първенство".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages