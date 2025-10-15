Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Грималдо: В добра серия сме и не искаме тя да спира

Грималдо: В добра серия сме и не искаме тя да спира

  • 15 окт 2025 | 02:02
  • 213
  • 0

Защитникът на Испания Алехандро Грималдо остана доволен след успеха с 4:0 над България в световните квалификации. Той заяви, че отборът е в добра серия и иска да продължи в този дух и занапред.

"Доволен съм от представянето ни, както в индивидуален, така и в колективен план. В добра серия сме и искаме да продължим. Остават два мача и искаме да ги спечелим и тях. Ние сме повече от национален отбор. Де ла Фуенте създаде отбор, в който се чувстваме добре, независимо кой играе. Имаме перфектна химия помежду ни", сподели Грималдо.

"Има мачове, в които е трудно да отбележим, но ние разполагаме с талантливи играчи и трябваше само да бъдем търпеливи. Знаехме, че трябва да продължим да натискаме и головете ще дойдат. Остават два мача и искаме да ги спечелим. Имаме малко лагери през годината, където да изградим нужната химия и да продължим да играем по този начин", допълни бранителят.

Снимки: Gettyimages

