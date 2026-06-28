Нювил спука две гуми, Ожие спечели рали „ЕКО Акрополис“

Съдбата на победата в рали „ЕКО Акрополис“, 8 кръг от сезона в WRC, се реши в предпоследния етап – „Агии Теодори 2“, където Тиери Нювил спука двете задни гуми на своя Хюндай.

До този момент начело беше Себастиен Ожие (Тойота), който поведе в първата неделна отсечка с аванс от 1,3 секунди пред Нювил. Във втория етап двамата дадоха абсолютно равно време след 16,61 състезателни километра и след това дойде лошият късмет на Нювил.

Себастиен Ожие най-после похвали гумите в WRC

Всъщност, съдбата сега върна на Ожие това, което му взе в Португалия – там Себ спука гума в предпоследния етап и това изведе Нювил на първото място за първата му победа през сезона. Сега ролите им се размениха, въпреки че Тиери беше втори при инцидента.

Трети остана Такамото Кацута (Тойота), който спечели битката на оцеляване за последното място на подиума – в нея Адриен Фурмо (Хюндай) спука общо три гуми и изостана, а зад японеца се нареди Джошуа Макърлийн (М-Спорт Форд) – 4-ото място е най-доброто класиране на ирландеца в WRC и най-добрият резултат на М-Спорт от началото на сезона.

Нювил води с 4 секунди преди последните 4 отсечки в Гърция

Ожие спечели и първото място в „Супер неделята“ и в пауърстейджа, като така си тръгва с пълен актив от 35 точки от Гърция, но Елфин Еванс остава начело в класирането, макар и само със 7 точки аванс пред Кацута.

Еванс завърши 7-и, след като вчера отново изостана и днес нямаше как да си пробие път напред.

Класиране при пилотите в WRC след рали "ЕКО Акрополис"

Естонецът Роберт Вирвес (Шкода) спечели в WRC2, след като съотборникът му Андреа Микелсен, който беше начело с другата кола на Ток спорт, спука гума в етап №15 и се задоволи с второто място на финала. Удареният с голям камък в петък Алехандро Кахон (Тойота) завърши трети в категорията.

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Снимки: Gettyimages