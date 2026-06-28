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  3. Холанд се завръща с усмивка за осминафинала на Норвегия срещу Кот д'Ивоар

Холанд се завръща с усмивка за осминафинала на Норвегия срещу Кот д'Ивоар

  • 28 юни 2026 | 22:35
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Националният отбор на Норвегия проведе заключителната си тренировка преди първия си елиминационен мач на Световно първенство от 1998 г. насам. След като пропуснаха предишните шест издания на Мондиала, норвежците впечатлиха с представянето си при своето завръщане. Те завършиха на второ място в група I след Франция, изпреварвайки третия в класирането Сенегал.

Меси, Мбапе, Холанд или някой друг: кой ще спечели най-вълнуващата надпревара за “Златната обувка”?
Меси, Мбапе, Холанд или някой друг: кой ще спечели най-вълнуващата надпревара за “Златната обувка”?

Голямата звезда на тима Ерлинг Холанд отбеляза четири гола в два мача, като селекционерът Столе Солбакен реши да му даде почивка при загубата с 1:4 от Франция. Той ще се завърне срещу Кот д'Ивоар във вторник, като при победа Норвегия ще се изправи срещу победителя от двойката БразилияЯпония в следващата фаза на турнира.

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