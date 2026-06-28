Холанд се завръща с усмивка за осминафинала на Норвегия срещу Кот д'Ивоар

Националният отбор на Норвегия проведе заключителната си тренировка преди първия си елиминационен мач на Световно първенство от 1998 г. насам. След като пропуснаха предишните шест издания на Мондиала, норвежците впечатлиха с представянето си при своето завръщане. Те завършиха на второ място в група I след Франция, изпреварвайки третия в класирането Сенегал.
Меси, Мбапе, Холанд или някой друг: кой ще спечели най-вълнуващата надпревара за “Златната обувка”?
Голямата звезда на тима Ерлинг Холанд отбеляза четири гола в два мача, като селекционерът Столе Солбакен реши да му даде почивка при загубата с 1:4 от Франция. Той ще се завърне срещу Кот д'Ивоар във вторник, като при победа Норвегия ще се изправи срещу победителя от двойката Бразилия – Япония в следващата фаза на турнира.