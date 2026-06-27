Ваут Вегхорст напусна Аякс и премина в отбора, приютил Тен Хаг

Нидерландският национал Ваут Вегхорст официално премина от Аякс в Твенте, потвърдиха и двата клуба. 33-годишният нападател подписа договор за две години с новия си тим.

Въпреки че е част от състава на Нидерландия за Световното първенство в Канада, Мексико и САЩ, Вегхорст все още не е записал игрови минути на турнира.

„Изключително сме горди, че Ваут Вегхорст ще играе за Твенте“, заяви техническият директор на клуба Ерик тен Хаг. „Този трансфер е фантастична възможност за нас. Той е истински професионалист и перфектен пример за това какво може да се постигне във футбола, когато си готов да дадеш всичко от себе си“, коментира Тен Хаг, цитиран от агенция Ройтерс. Интересен факт е, че именно той привлече нападателя под наем в Манчестър Юнайтед преди три години.

Вегхорст, който има 52 мача за националния отбор и участва на Мондиал 2022 в Катар, има богата клубна кариера. В нея той е защитавал цветовете на отбори като Бърнли, Волфсбург, Хофенхайм и Бешикташ.

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