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Дейвид Бекъм със звезда в Алеята на славата

  • 13 юни 2026 | 16:20
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Футболната легенда Дейвид Бекъм получи звезда на Холивудската алея на славата в Лос Анджелис. Световното първенство доминира в спортните заглавия отвъд океана, но на Бекъм се приписва голяма заслуга за популяризирането на футбола в Америка.

Бекъм беше първият английски футболист, спечелил лигата в четири държави - Англия, Испания, Съединените щати и Франция. Неговата кариера продължи близо две десетилетия, след като той се подвизава с екипите на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Лос Анджелис Галакси, Пари Сен Жермен и националния отбор на Англия. През 2018 година Бекъм стана съсобственик на футболния клуб Inter Miami CF от Major League Soccer Club, а пет години по-късно успя да привлече Лионел Меси. Отборът от Маями пък печели Купата на MLS през 2025 година.

На церемонията присъства близкия приятел на Бекъм Том Круз, както и друга холивудска знаменитост – Ева Лонгория. До Бекъм и съпругата му Виктория бяха децата Ромео, Круз и Харпър. Най-големият син на двойката, Бруклин, който в момента е разделен от родителите си, не присъства на звездното събитие. Звездата на Бекъм, която е в категорията „Спортно забавление“, е 2849-ата на Алеята на славата в Холивуд.

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