Дейвид Бекъм гледа "Уимбълдън" в компанията на майка си

Дейвид Бекъм си взе почивка от Световното първенство по футбол, за да присъства на откриващия ден на турнира по тенис от "Големия шлем" "Уимбълдън", седнал в Кралската ложа на Централния корт.

Бекъм беше придружен от майка си Сандра, а към него в Кралската ложа се присъединиха и други известни личности като актьорът Марк Райланс и певецът Ронан Кийтинг. Те присъстваха на първия двубой на Централния корт между защитаващия титлата си Яник Синер (Италия) и Миомир Кецманович (Сърбия).

Бекъм, бившият халф на Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид, превърнал се в бизнесмен и модна икона, пътува из Съединените щати, за да присъства на мачовете от Световното първенство този месец и беше на трибуните за последния мач от груповата фаза на Англия срещу Панама в събота.

Съсобственикът на отбора от МЛС Интер Маями също наблюдаваше загубата на Шотландия от Бразилия в Маями и равенството на Англия срещу Гана близо до Бостън.

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