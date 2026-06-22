Паузите за хидратация не са по вкуса и на Мбапе

Килиан Мбапе също се включи в полемиката за почивките за хидратация на Световното първенство. Редица други футболисти и треньори също изразиха мнение, че тези спирания основно пречат.

“Понякога, ако моят отбор доминира, тези паузи нарушава ритъма на играта - заяви Мбапе. - Ако е горещо, съм щастлив. Но не бива да питате играчите, защото те постоянно си променят мнението. Всички се оплакват, когато се въвеждат нови правила. Ще видим как ще се развият нещата накрая.“

В първия кръг френският отбор победи Сенегал с 3:1 след два гола на нападателя, а тази вечер в полунощ момчетата на Дидие Дешан ще играят с Ирак.

Данните са категорични: освежителните паузи влияят сериозно върху двубоите

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