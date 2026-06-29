Димитровград ще играе престижна контрола

ФК Димитровград 1947 ще започне своята лятна подготовка ден по-рано от първоначално обявеното и направи някои рокади в приятелските си срещи, за да започне със сблъсък срещу отбор от професионалния футбол у нас.

„Жълто-сините“ ще дадат официален старт с първо занимание утре, 30-ти юни, от 18:30 часа на стадион „Миньор“.

Още в събота, 4-ти юли, е и първата проверка за момчетата на Тодор Манев. В нея Димитровград ще срещне изпадналия от елита Берое (Стара Загора).

Това доведе до промяна в програмата и преместване на приятелския мач с Марица (Милево) от 4-ти за 11-ти юли. Поради този факт отпадна и проверката с Атлетик (Куклен), която щеше да представлява участие в тристранен турнир, включващ и Родопа (Смолян).

Димитровградчани си намериха и опонент за последната свободна дата за контролна среща. На 1-ви август те ще срещнат представителя на Областната група на Пловдив Борислав (Първомай).

Пълен списък с приятелски срещи на ФК Димитровград 1947:

– 4 юли, събота – Димитровград – Берое

– 11 юли, събота – Димитровград – Марица (Милево)

– 18 юли, събота – Димитровград – Розова долина (Казанлък)

– 25 юли, събота – Димитровград – Локомотив II (Пловдив)

– 1 август, събота – Димитровград – Борислав (Първомай)

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