Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Драган Нешич в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Димитровград 1947
  3. Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

  • 4 юни 2026 | 16:36
  • 336
  • 0
Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

16-о място за ФК Димитровград в Югоизточната Трета лига. Треньорът Тодор Манев коментира пред Sportal.bg.

„Изключително труден сезон за отбора. Поех го в средата на октомври миналата година. Притискаха ни проблеми от всякакво естество. След края на есенния полусезон ни напуснаха 12 футболисти. Преминахме през много перипетии за да сглобим състав от млади момчета и местни футболисти, които играеха в областните групи. Най-важното е, че успяхме да запазим мястото си в Трета лига. Дано да задържим футболистите, с които завършихме сезона. Надявам се и да го подсилим с нови попълнения“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - очаквайте на живо!

Александър Димитров говори пред медиите в Молдова - очаквайте на живо!

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 129
  • 0
Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

Левски и Етър сключиха стратегическо сътрудничество

  • 4 юни 2026 | 17:07
  • 1440
  • 2
Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

Андрей Андреев: Началото е факт, предстои много работа

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 543
  • 0
Фратрия се раздели с халф

Фратрия се раздели с халф

  • 4 юни 2026 | 16:46
  • 645
  • 0
Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

Селекционерът на Молдова: България е организиран и дисциплиниран отбор с традиции

  • 4 юни 2026 | 16:38
  • 473
  • 1
Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

Теодор Стефанов: Можеше и по-добре

  • 4 юни 2026 | 16:20
  • 503
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

Драган Нешич в Block Out за идването си в Левски: Нямах право да откажа още веднъж

  • 4 юни 2026 | 17:20
  • 3753
  • 0
Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

Никола Цолов даде 6-то време в тренировката в Монако

  • 4 юни 2026 | 16:56
  • 1488
  • 0
ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

ЦСКА 1948 сложи сериозна цена за искан от ЦСКА, “червените” подписаха с нов и чакат още двама

  • 4 юни 2026 | 11:32
  • 26269
  • 53
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
  • 11160
  • 36
Официално: Левски с първи летен трансфер

Официално: Левски с първи летен трансфер

  • 4 юни 2026 | 11:42
  • 22491
  • 78
Ираола пристигна в Ливърпул, вече е подписал договора си

Ираола пристигна в Ливърпул, вече е подписал договора си

  • 4 юни 2026 | 14:50
  • 6299
  • 5