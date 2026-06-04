Тодор Манев за мъките на ФК Димитровград

16-о място за ФК Димитровград в Югоизточната Трета лига. Треньорът Тодор Манев коментира пред Sportal.bg .

„Изключително труден сезон за отбора. Поех го в средата на октомври миналата година. Притискаха ни проблеми от всякакво естество. След края на есенния полусезон ни напуснаха 12 футболисти. Преминахме през много перипетии за да сглобим състав от млади момчета и местни футболисти, които играеха в областните групи. Най-важното е, че успяхме да запазим мястото си в Трета лига. Дано да задържим футболистите, с които завършихме сезона. Надявам се и да го подсилим с нови попълнения“.

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