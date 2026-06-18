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  3. Готова е програмата на ФК Димитровград

Готова е програмата на ФК Димитровград

  • 18 юни 2026 | 11:03
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Едноименният тим на Димитровград ще играе с Борислав (Първомай) на 1 август. С договарянето на тази контрола, програмата за подготовката на отбора вече е в завършен вид. На 29 юни е първата тренировка. Ще се тренира на местната база до старта на предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига.

Програмата за контролите:

4 юли: ФК ДимитровградМарица (Милево)

11 юли, Блицтурнир: Атлетик (Куклен), Родопа (Смолян), ФК Димитровград

18 юли: ФК ДимитровградРозова долина (Казанлък)

25 юли: ФК ДимитровградЛокомотив II (Пловдив)

1 август: ФК Димитровград – Борислав (Първомай)

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