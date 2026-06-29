20 футболисти на старта на ФК Димитровград

Едноименният тим на Димитровград започва подготовка за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е утре вечер в 18:30 часа. Треньорът Тодор Манев ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
4 юли: Берое (Стара Загора) – ФК Димитровград
11 юли: ФК Димитровград – Марица (Милево)
18 юли: ФК Димитровград – Розова долина (Казанлък)
25 юли: ФК Димитровград – Локомотив II (Пловдив)
1 август: ФК Димитровград – Борислав (Първомай)