20 футболисти на старта на ФК Димитровград

Едноименният тим на Димитровград започва подготовка за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е утре вечер в 18:30 часа. Треньорът Тодор Манев ще изведе 20 футболисти за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

4 юли: Берое (Стара Загора) – ФК Димитровград

11 юли: ФК Димитровград – Марица (Милево)

18 юли: ФК Димитровград – Розова долина (Казанлък)

25 юли: ФК Димитровград – Локомотив II (Пловдив)

1 август: ФК Димитровград – Борислав (Първомай)

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