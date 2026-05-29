Атлетик повали Димитровград накрая

Атлетик (Куклен) се наложи с 3:2 у дома над едноименния тим на Димитровград. Срещата е от последния 38-и кръг на Югоизточната Трета лига. Отлично начало за домакините с гол на Хенинг Паул Якоби, само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Гостите, които заложиха отново на млади момчета заличиха пасива с попадение на Велизар Пеев в 20-ата минута. Георги Георгиев направи обрата, десетина минути след почивката – 1:2. След четвърт час, капитана Юлиян Романов изравни. Никола Гигов осигури успаха като реализира в даденото от съдията продължение в края.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google