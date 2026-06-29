Вълнуваща битка между Нидерландия и Мароко

Нидерландия се изправя срещу Мароко в един от най-интересните двубои от 1/16-финалите на Световното първенство. И двата отбора показаха отлична игра в груповата фаза, но африканците завършиха втори в групата си зад Бразилия.

“Лалетата” допуснаха късен гол срещу Япония на старта и завършиха наравно. След това те отнесоха Швеция с 5:1 и победиха Тунис с 3:1. Добрата новина за Роналд Куман е възстановяването на Дензъл Дъмфрис и Брайън Броби, който вече има три гола на Мондиал 2026. Единствената промяна, която се очаква, е завръщането в състава на Мики ван де Вен отляво на защитата на мястото на Нейтън Аке.

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Мароко е в невероятна серия от 32 поредни мача без загуба. “Атласките лъвове” завършиха наравно 1:1 с Бразилия, като през първото полувреме играха по-добре от “кариоките”. След това победиха Шотландия с 1:0 преди да дойде успехът с 4:2 над Хаити. Исмаел Сайбари е едно от откритията на турнира. Нападателят, който играе в Нидерландия се екипа на ПСВ Айндховен, има три гола. Мохамед Уахби даде почивка на някои играчи в последния мач от груповата фаза и сега те се очаква да се завърнат сред титулярите.

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Мароко има специална връзка и Монтерей, където ще се играе мачът. Именно в този град тимът прави равенства с Полша и Англия на Световното през 1986 г., когато за първи път стигна до фазата на директните елиминации. Мароко има връзка и с Нидерландия, като трима от играчите са родени в страната - Нусаир Мазрауи, Софиан Амрабат и Анас Салах-Едине. Наставникът Уахби призна, че има “странно чувство, когато играеш срещу страна, която ти е дала нещо. Самият треньор е израснал в Брюксел.

Нидерландия няма загуба в редовното време на световно първенство от финала през 2010 г. срещу Испания. Единственият двубой между двата отбора на голямо първенство бе през 1994 г.. Настоящият треньор на “лалетата” Роналд Куман тогава беше на терена, а неговият тим спечели с 2:1.

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