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Коди Гакпо остава на Световното първенство въпреки тежката семейна трагедия

  • 28 юни 2026 | 14:06
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Нападателят Коди Гакпо ще остане с националния отбор на Нидерландия на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, въпреки че партньорката му, бременна в петия месец, е загубила детето, което са очаквали. Новината беше потвърдена от Кралската нидерландска футболна федерация (KNVB).

Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо
Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Според официалното съобщение на федерацията лявото крило на Ливърпул е решило да остане с отбора на Роналд Куман, който в понеделник ще се изправи срещу Мароко в осминафинален двубой. „Ние сме с Коди и неговото семейство. Това е много тъжна лична ситуация. Разбира се, бяхме наясно и го подкрепяме с всичко, което можем. След разговор с партньорката си, Коди реши да остане с групата. Уважаваме личното му пространство и няма да правим повече коментари“, се казва в изявлението на KNVB.

Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син
Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син

Гакпо и неговата партньорка, моделът Ноа ван дер Бей, които са очаквали второто си дете през октомври, обявиха случилото се в събота. „С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето бебе почина по време на бременността“, разкри Ван дер Бей в Instagram. Малко по-късно и самият футболист потвърди тъжната вест пред своите последователи. „Това е изключително труден момент за нашето семейство. Молим да се уважи личното ни пространство и да ни се даде време. Благодарим ви за разбирането“, заяви той.

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Снимки: Gettyimages

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