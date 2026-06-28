Коди Гакпо остава на Световното първенство въпреки тежката семейна трагедия

Нападателят Коди Гакпо ще остане с националния отбор на Нидерландия на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, въпреки че партньорката му, бременна в петия месец, е загубила детето, което са очаквали. Новината беше потвърдена от Кралската нидерландска футболна федерация (KNVB).

Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Според официалното съобщение на федерацията лявото крило на Ливърпул е решило да остане с отбора на Роналд Куман, който в понеделник ще се изправи срещу Мароко в осминафинален двубой. „Ние сме с Коди и неговото семейство. Това е много тъжна лична ситуация. Разбира се, бяхме наясно и го подкрепяме с всичко, което можем. След разговор с партньорката си, Коди реши да остане с групата. Уважаваме личното му пространство и няма да правим повече коментари“, се казва в изявлението на KNVB.

Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син

Гакпо и неговата партньорка, моделът Ноа ван дер Бей, които са очаквали второто си дете през октомври, обявиха случилото се в събота. „С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето бебе почина по време на бременността“, разкри Ван дер Бей в Instagram. Малко по-късно и самият футболист потвърди тъжната вест пред своите последователи. „Това е изключително труден момент за нашето семейство. Молим да се уважи личното ни пространство и да ни се даде време. Благодарим ви за разбирането“, заяви той.

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Снимки: Gettyimages