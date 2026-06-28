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Джордж Ръсел: Натисках във всяка една обиколка, Макс и Кими бяха много

  • 28 юни 2026 | 17:48
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Джордж Ръсел: Натисках във всяка една обиколка, Макс и Кими бяха много

Джордж Ръсел спечели своята втора победа от началото на сезона във Формула 1, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Австрия.

След успеха си на „Ред Бул Ринг“ пилотът на Мерцедес заяви, че се радва, че се връща на най-високото стъпало на почетната стълбичка за първи път от откриващата сезона Гран При на Австралия. Британецът също така каза, че е натискал във всяка една обиколка от старта до финала, защото е знаел, че Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели са много бързи.

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

„Невероятно е да се върна на най-високото стъпало. Мина известно време, така че определено ще се насладя на тази вечер. Положихме големи усилия с моя екип да се върна в правия път след няколко сложни състезания.

„Макс и Ред Бул бяха невероятно бързи този уикенд, така че браво на тях. Трябваше да натискам във всяка една обиколка, знаех колко бързи са момчетата зад мен. Кими е невероятно бърз този сезон, така че във всяка обиколка аз гледах подреждането. И при двете спирания в бокса ние спряхме по-рано, така че знаех, че последният стинт ще бъде дълъг, но отборът го сметна перфектно“, каза Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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