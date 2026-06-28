Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:
Андреа Кими Антонели – 171 точки
Джордж Ръсел – 131
Люис Хамилтън – 125
Оскар Пиастри – 80
Ландо Норис – 79
Шарл Леклер – 79
Макс Верстапен – 73
Исак Хаджар – 42
Пиер Гасли – 41
Лиам Лоусън – 30
Оливър Беарман – 18
Франко Колапинто – 16
Арвид Линдблад – 14
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Габриел Бортолето – 2
Фернандо Алонсо – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели
Снимки: Sportal.bg