Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:

Андреа Кими Антонели – 171 точки Джордж Ръсел – 131 Люис Хамилтън – 125 Оскар Пиастри – 80 Ландо Норис – 79 Шарл Леклер – 79 Макс Верстапен – 73 Исак Хаджар – 42 Пиер Гасли – 41 Лиам Лоусън – 30 Оливър Беарман – 18 Франко Колапинто – 16 Арвид Линдблад – 14 Карлос Сайнц – 6 Алекс Албон – 5 Естебан Окон – 3 Габриел Бортолето – 2 Фернандо Алонсо – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Ланс Строл – 0

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg