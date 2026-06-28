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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австрия

  • 28 юни 2026 | 17:47
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Австрия

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Австрия, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели:

  1. Андреа Кими Антонели – 171 точки

  2. Джордж Ръсел – 131

  3. Люис Хамилтън – 125

  4. Оскар Пиастри – 80

  5. Ландо Норис – 79

  6. Шарл Леклер – 79

  7. Макс Верстапен – 73

  8. Исак Хаджар – 42

  9. Пиер Гасли – 41

  10. Лиам Лоусън – 30

  11. Оливър Беарман – 18

  12. Франко Колапинто – 16

  13. Арвид Линдблад – 14

  14. Карлос Сайнц – 6

  15. Алекс Албон – 5

  16. Естебан Окон – 3

  17. Габриел Бортолето – 2

  18. Фернандо Алонсо – 1

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Валтери Ботас – 0

  21. Серхио Перес – 0

  22. Ланс Строл – 0

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели
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Снимки: Sportal.bg

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