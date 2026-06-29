Струмска слава привлече бивш футболист на Пирин, Вихрен и Марек

Струмска слава ще привлече полузащитника Китан Василев, съобщава PirinSport.com.

Роденият на 19 февруари 1997 година футболист пристига с богата визитка, след като през последната година защитава цветовете на Вихрен (Сандански) и Марек.

Василев е юноша на Пирин (Благоевград) и Славия. Именно при „белите“ прави първите си стъпки в мъжкия футбол, а впоследствие преминава през Витоша (Бистрица), Царско село, Локомотив (София), Септември (Симитли), Хебър, Пирин (Благоевград), Крумовград и Добруджа, преди отново да се завърне в Югозападна България.

29-годишният полузащитник има зад гърба си над 130 мача в професионалния футбол. Любопитен факт е, че е спечелил промоция от Втора в Първа лига с четири различни отбора.

Струмска слава стартира днес подготовката си за новия сезон в Югозападната Трета лига. Първото занимание е насрочено за 17:00 часа.

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