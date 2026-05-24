Струмска слава с победа в последното си домакинство

Струмска слава победи отбора на ФК Банско с 2:1 в последния си домакински мач за сезон 2025/2026 от 33-тия кръг в Югозападната Трета лига. Победителите със сигурност ще завършат на второто място, докато техният съперник поради гъсто населената таблица има шанс да финишира шампионата в третия ни ешалон някъде между 14-ата и 5-ата позиции.

Радомирци започнаха по-активно срещата и упражниха домакински натиск, докато гостите опитваха да контраатакуват. Многоходова атака на домакините завърши с двойно подаване между Стилян Николов и капитана Аспарухов, което изведе Николов на стрелкова позиция, но изстрелът му мина над вратата.

В 22-ата минута след центриране от ъглов удар на Даниел Начев, централният защитник на “Славата” - Димитър Митов, засече топката с глава и откри резултата.

Минути след попадението, хубав рейд на бившия футболист на Струмска слава - Петър Кепов, завърши с удар, който вратарят Михайлов спаси. В ответната атака Кристиян Слишков се озова на стрелкова позиция и стреля, но ударът му завърши в ръцете на стража на гостите Тъпигьозов.

В 35-ата минута “Славата” отбеляза втори гол. Бърза атака, започната от Александър Аспарухов, изведе Кристиян Слишков до аутлинията, който без забавяне подаде успореден пас към Даниел Начев и той покачи за “Славата”.

В края на първото полувреме Денислав Мицаков отне топката в средата на терена и тръгна в атака, с дрибъл достигна до наказателното поле на гостите, където пусна успореден пас за капитана Аспарухов, но защитник притича и изби топката в ъглов удар.

Втората част започна с опит за натиск на гостите от Банско. В 53-ата минута бързо изпълнено странично хвърляне от Александър Аспарухов изведе Деян Христов на стрелкова позиция, който с удар от въздуха стреля, но ударът му бе уловен от вратаря Атанас Тъпигьозов.

Последва добра възможност пред отбора на ФК Банско, след като капитанът Роман Родопски центрира добре от свободен удар в наказателното поле на “Славата”, и там Георги Фикийн засече топката с глава, но вратарят Михайлов с върха на пръстите изби коварния му изстрел в ъглов удар. Появилият се в игра през втората част юноша на Струмска слава - Никола Митков, отне топката в близост до наказателното поле на гостите и комбинира с Деян Христов, който центрира опасно в наказателното поле, там Любомир Тодоров с удар от въздуха стреля, но изстрелът му мина встрани от вратата.

В заключителните минути на срещата Александър Аспарухов се отскубна от защитата на гостите и изведе неостаряващия Деян Христов сам срещу вратаря Тъпигьозов, опитният нападател не прояви егоизъм, а комбинира с намиращия се в близост около точката на дузпата Стивън Манолов, който стреля, но ударът му срещна тялото на защитник и след това бе избит.

В последната минута от редовното време, гостите върнаха едно попадение дело на Мирослав Боянов, който засече с глава центриране от ъглов удар на Роман Родопски и по този начин оформи крайния резултат.

След края на двубоя футболистите и щабът на победителите бяха наградени по случай завоюваното второ място в шампионата. В последния кръг Струмска Слава гостува на Пирин (Разлог), докато Банско е домакин на Балкан (Ботевград). И двете срещи са идния уикенд на 30-и май (събота) от 18:00 часа българско време.

СТАРТОВИЯТ СЪСТАВ НА СТРУМСКА СЛАВА: 99. Александър Михайлов, 14. Димитър Савов, 3. Димитър Митов, 20. Денислав Мицаков, 16. Ахмед Адемов (72' Стивън Манолов), 5. Мартин Костов (45' Деян Христов), 4. Стилян Николов, 88. Кристиян Слишков (80' Никола Митков), 7. Дейвид Джоров (45' Любомир Тодоров), 45. Даниел Начев (45' Георги Янев), 10. Александър Аспарухов (к)

РЕЗЕРВИТЕ: 12. Йордан Димитров, 6. Стивън Манолов, 8. Георги Янев, 9. Любомир Тодоров, 77. Никола Митков, 80. Деян Христов



СНИМИ: ФК Струмска Слава