Струмска слава започва на 29 юни, ще играе 4 контроли

Струмска слава ще започне официално подготовката си за новия сезон в Югозападната Трета лига на 29 юни, като подготовката ще протече изцяло при местни условия. В идния понеделник от 17 часа Ахмед Адемов, който този сезон ще изпълнява ролята на играещ помощник-треньор, ще изведе футболистите за първото занимание. Водят се преговори с треньор който да бъде назначен на поста, и до неговото назначаване именно Адемов ще води тренировъчния процес.

В петте седмици на подготовка преди старта на първенството са договорени контролни срещи, като се търсят съперници за още два двубоя в свободните дати - 8 юли и 11 юли. Съперници в контролните срещи ще бъдат третия тим на ЦСКА, Пирин (Разлог), ФК Банско и Септември (Симитли). Първата проверка е насрочена за 4 юли (събота). Местата и точните часове за провеждане на срещите ще бъдат уточнявани допълнително.

Отборът ще провежда заниманията си на терена в кв. Върба, поради започващия ремонт на терена на стадион „Христо Радованов“. Очаква се за старта на подготовката към отбора да се присъединят нови футболисти, които да заменят напусналите.

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