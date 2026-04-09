Струмска слава с категорична победа

Струмска слава (Радомир) надви у дома Сливнишки герой (Сливница) с 3:0. Срещата е от 27-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините изковаха успеха до средата на първото полувреме. Александър Аспарухов откри отблизо с глава в 7-ата минута. После Георги Илиев пропусна да изравни от голлинията. След още толкова време, Кристиян Слишков също реализира с глава. В 24-ата минута Аспарухово беше точен и от дузпа. След почивката гостите бяха по-добри. Създадоха положения, но не успяха да преодолеят радомирския страж Александър Михайлов. Накрая домакините можеше да вкарат още.