Струмска слава завърши сезона със загуба в Разлог

Струмска слава загуби с 1:2 от Пирин (Разлог) в последния си мач за сезона. Срещата започна равностойно, като и двата отбора опитваха продължително разигравания.

В 5-ата минута грешен пас при стартиране на атака за Славата изведе Кирил Клинкачев сам срещу вратаря Михайлов, който хладнокръвно отбеляза за 1:0 в полза на домакините от Разлог. Александър Виденов стреля на два пъти от дистанция, но ударите му завършиха в ръцете на Александър Михайлов.

В 13-ата минута Дейвид Джоров центрира от фланга и Кристиян Слишков засече топката с глава, но вратарят на Пирин (Разлог) улови удара му. Неостаряващия Деян Христов изведе по диагонала Любомир Тодоров сам срещу стража Димитров. Тодоров стреля, но той изби в корнер.

Струмска слава се върна в мача, след като Любомир Тодоров минута възстанови равенството в 32-рата. Тодоров получи хубаво извеждащо подаване от Денислав Мицаков и останал очи в очи с вратаря не пропусна. Веднага след гола домакините пропуснаха добра възможност. Опасно центриране в наказателното поле беше засечено от Атанасиос Булалас, но ударът му беше спасен от Михайлов.

Втората част започна с възможност за домакините от Разлог. Петър Дънгов засече опасно центриране в наказателното поле, но ударът му спасен от вратаря. Бързоногият Чавдар Христов преодоля защитник на домакините и влезе в наказателното поле, където стреля, но стражът изби в ъглов удар. След изпълнението на ъгловия удар Пирин ликвидира опасността, но последва ново центриране което беше засечено с глава от Деян Христов, но ударът му срещна напречната греда.

В 77-ата минута домакините излязоха напред в резултата. Евгени Гроздин центрира опасно в наказателното поле и Красимир Шапкаров с глава отбеляза за 2:1 в полза на Пирин. В последните минути на срещата записалият дебют днес вратар на Славата Кирил Дерлипански спаси много силен шут от границата на наказателното поле на Красимир Шапкаров.

