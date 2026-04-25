Левски II с победа в Радомир

Струмска слава загуби в Радомир от дубъла на Левски в среща от 29 кръг на Югозападна Трета лига. Преди срещата радомирският рефер от близкото минало Георги Янев бе награден от председателя на ОС на БФС Перник - Венцислав Василев с най-високото отличие във футболното съдийство в България - златна значка и плакет. Срещата започна с домакински натиск на Славата, които от първата минута принесоха играта в половината на гостите.

В 9-ата минута след грешка в защитата на домакините, Александър Калчев излезе на стрелкова позиция и стреля, но Йордан Димитров спаси ударът му. В средата на първото полувреме Димитър Савов центрира, Даниел Начев овладя на границата на наказателното поле и с удар с десния крак стреля опасно, но ударът му мина на сантиметри до гредата на вратаря Огнян Владимиров. Кристиян Слишков нахлу опасно дълбоко в половината на гостите и центрира прострелно в наказателното поле, където Начев хитро пропусна за непокрития Аспарухов, който стреля но защитник изби опасният му удар. В продължението на първата част, гостите поведоха в резултата след като организираха бърза контра атака и Иво Мотев се възползва от грешка в защитата на Славата - 0:1.

В началото на втората част гостите застрашиха вратата на Славата след като силен удар от дистанция на Сашо Грънчаров беше спасен от вратаря Димитров. Последва възможност за Славата, след изпълнение на ъглов удар, Милен Войнов продължи топката за Дейвид Джоров, който стреля с глава но ударът му мина над вратата. Любомир Тодоров изпълни свободен удар от границата на наказателното поле, но ударът му мина над вратата. Дълъг пас на Стилиян Николов изведе Дейвид Джоров зад защитата на гостите. Джоров надбяга защитник на Левски и стреля по диагонала, но вратаря Владимиров изби с върха на пръстите в ъглов удар. В 85-ата минута Дейвид Джоров проби по фланга и центрира в наказателното поле, където непокрития Чавдар Христов стреля от въздуха но ударът му мина над вратата. В продължението на срещата след дълъг тъч топката стигна до Любомир Тодоров, който от границата на наказателното поле стреля на сантиметри от лявата греда на Огнян Владимиров