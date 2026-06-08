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Трус в Радомир! Киро Змейо си тръгна от Струмска слава, клубът остана без директори, треньори и дори домакин

  • 8 юни 2026 | 09:21
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Трус в Радомир! Киро Змейо си тръгна от Струмска слава, клубът остана без директори, треньори и дори домакин

Струмска слава остана без изпълнителен директор и още куп служители, след като Кирил Николов обяви, че се оттегля от ръководството на клуба. Заедно с Киро Змейо си тръгва директорът на ДЮШ Кирил Кунев, старши треньорът Стефан Гошев, треньорът на ДЮШ Родислав Иглев, администраторът Стефан Евгениев, масажистът Юлиан Владимиров и домакинът Борислав Огнянов.

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Ето какво пишат от Струмска слава:

След години на всеотдайна работа и отдаденост към каузата на Футболен клуб „Струмска слава“ – Радомир, изпълнителният директор г-н Кирил Николов (Киро Змейо) се оттегля от ръководството на клуба.

Името на г-н Николов ще остане неразривно свързано с най-успешния период в историята на „Струмска слава“. Под негово ръководство клубът постигна историческа промоция в професионалния  футбол и записа осем поредни сезона във Втора лига, утвърждавайки се като уважаван и конкурентоспособен участник на националната футболна сцена.

Г-н Николов предава управлението на клуба в момент, когато отборът отново демонстрира високо спортно ниво. През изминалия сезон в Трета лига „Струмска слава“ завърши на второ място в класирането и разполагаше с най-резултатното нападение в групата – доказателство за стабилните основи и амбициите, върху които клубът продължава да се развива.

Наред със спортните успехи на представителния отбор, г-н Николов и г-н Кунев оставят след себе си и една добре структурирана Детско-юношеска школа. Днес в школата на клуба тренират над 150 деца и младежи – най-високият брой в историята на „Струмска слава“. Най-малките бъдещи  футболисти са едва на 5 години, а най-големите са в старша възрастова група до 18 години. Всички възрастови формации участват в първенствата от системата на Българския  футболен съюз, което е ярко доказателство за устойчивото развитие на клуба и грижата за изграждането на бъдещите поколения футболисти.

Заедно с г-н Николов от клуба си тръгват и директорът на Детско-юношеската школа Кирил Кунев, старши треньорът Стефан Гошев, треньорът в ДЮШ Родислав Иглев, администраторът Стефан Евгениев, масажистът Юлиан Владимиров и дългогодишният домакин на отбора Борислав Огнянов.

Футболен клуб „Струмска слава“ изказва своята искрена благодарност към всички тях за положения труд, професионализма и безрезервната отдаденост през годините. Техният принос към развитието и успехите на клуба ще остане завинаги част от неговата история.

Пожелаваме им здраве, лични и професионални успехи и нови предизвикателства, които да посрещат със същата енергия, отдаденост и достойнство, с които работиха за „Струмска слава“.

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