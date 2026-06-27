Изненада: Челси се разбра с Гранит Джака

Ръководството на Челси е постигнало пълна устна договорка с Гранит Джака за трансфер на бившия капитан на Арсенал на "Стамфорд Бридж". Информацията е на журналиста Флориан Плетенберг от "Скай Спорт Германия", който добавя, че "сините от Лондон" вече са в контакт със Съндърланд, за да уточнят условията по привличането на 33-годишния швейцарски национал. Фабрицио Романо също потвърждава новината.

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо лично е настоявал за привличането на Джака, когото взе и в Байер (Леверкузен) през лятото на 2023 година. С изявите си с екипа на "аспирините" той си осигури място в Идеалния отбор на Бундеслигата.

През миналия сезон Джака също се представи силно с екипа на Съндърланд и изигра 36 мача във всички турнири, като отбеляза и един гол. "Черните котки" бяха сензацията на изминалата кампания, завършвайки на седмо място в крайното класиране на Премиър лийг.

Джака игра през цялото време на първите три мача на Швейцария на Световното първенство, като отбеляза и дузпа в двубоя с Босна и Херцеговина.

🚨💣 EXCLUSIVE DETAIL | Granit Xhaka and Chelsea have already reached a full verbal agreement over a transfer. Personal terms have been fully agreed. #CFC



Chelsea are already in contact with Sunderland.



Xabi Alonso is pushing hard to sign Xhaka post Blick and various English… pic.twitter.com/1RZOILpyVz — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 27, 2026

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