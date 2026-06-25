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Първият нов в Челси отлетя за Лондон

  • 25 юни 2026 | 21:26
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Първият нов в Челси отлетя за Лондон

Спазареният за Челси италианец Марко Палестра отлетя тази вечер за Лондон, където ще финализира трансфера си от Аталанта.

21-годишният десен халф-бек отива на „Стамфорд Бридж“ сумата от 57 милиона евро плюс 3 милиона под формата на бонуси. Освен това Аталанта ще получи 10% от парите от следващата продажба на играча. Футболистът ще подпише шестгодишен договор, като ще получава по 5 милиона евро нетно на сезон. Това ще го превърне във втория най-скъп италиански трансфер в историята на Премиър лийг след този на Сандро Тонали.

По-рано през деня в четвъртък Палестра беше в Рим, където прекара няколко часа в римския офис на агенцията WSA, собственост на Алесандро Лучи. Там неговите представители работеха заедно с юристите на Аталанта и Челси по финализирането на договорите. След като получи зелена светлина за пътуването, Палестра се отправи към летище „Фиумичино“, откъдето в 20:20 ч. излетя за Лондон.

Младият талант прекара миналия сезон под наем в Каляри, за който записа 37 мача с един гол и четири асистенции. Той дори беше провъзгласен за най-добър защитник в Серия "А" през кампанията. Сега именно Палестра ще бъде първото ново попълнение на Чаби Алонсо като мениджър на Челси.

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