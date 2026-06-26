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  3. ЦСКА губи Джеймс Ето'о за старта в Европа

ЦСКА губи Джеймс Ето'о за старта в Европа

  • 26 юни 2026 | 09:22
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ЦСКА няма да може да разчита на пълния потенциал на един от водещите си футболисти от миналия сезон за старта на новата кампания. Става въпрос за Джеймс Eтo'o, който в най-добрия случай ще бъде на резервната скамейка за първия официален мач срещу Дери Сити, но със сигурност няма да започне като титуляр. Двубоят на националния стадион „Васил Левски“ е след по-малко от две седмици – на 9 юли, четвъртък, от 21:00 часа.

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Както е известно, 25-годишният халф все още не се е присъединил към подготовката на червените. След първата лятна контрола с Брине Гросупле в събота (2:1) треньорът Христо Янев заяви, че полузащитникът страда от инфекциозно заболяване. Eтo’o се възстановява в родината си Камерун, откъдето публикува видеа в социалните мрежи. Все още не е ясно кога той ще се включи към съотборниците си и по всичко личи, че ще пропусне всички приятелски мачове на тима. Те са само още два – в неделя срещу полския Одра Ополе и следващия петък, 3 юли, срещу Марек. ЦСКА се прибира от Австрия във вторник.

Eтo’o вече повече от месец не е водил организирана подготовка. Припомняме, че той бе пуснат предсрочно във ваканция, като пропусна гостуването на Лудогорец от последния кръг на първенството на 25 май. Ден по-рано, на 24 май, бе обявено, че камерунецът е подписал нов договор с ЦСКА до лятото на 2029 г. Той изигра 37 мача през миналия сезон, в които се отчете с 4 гола и 10 асистенции. Вкара последната дузпа във финала за Купата на България срещу Локо Пд, както и победния гол при успеха с 1:0 над Левски през есента.

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