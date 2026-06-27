Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Партньорката на Коди Гакпо, Ноа ван дер Бей, потвърди, че техният син, Илайджа, е починал по време на бременността. Нападателят на Ливърпул и приятелката му очакваха втория си син, като обявиха новината през май.
27-годишният футболист в момента е на Световното първенство с националния отбор на Нидерландия, докато приятелката му Ноа е в Съединените щати, за да го подкрепя. През май двамата споделиха трогателна публикация в Инстаграм, че очакват второ дете през октомври, след като синът им Самюел се роди през 2024 г.
В събота обаче Ван дер Бей разкри, че е претърпяла спонтанен аборт. Ноа публикува снимка, на която двамата се държат за ръце над одеяло и плетена шапка, придружена от надписа: „С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Благодарим ви за любовта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо. Завинаги обичан. Завинаги наш син.“
В последваща история тя публикува снимка на запалена свещ в църква с надпис: „Отидохме в църквата, за да запалим свещ. След това отидохме на църковната площадка със сина ни Самюел. Там имаше само още едно дете. Името му беше Илайджа.“
„Не можеше да има по-красив знак от Бог. Той ни напомни, че нашето малко момче никога не е далеч“, добави тя.
Не е ясно кога точно се е случила трагедията, тъй като партньорката на Гакпо публикуваше в социалните мрежи през цялото лято след края на сезона на Ливърпул.
В началото на юни тя публикува серия от снимки в Инстаграм, на които си почива с напитка върху корема си, последвани от кадри от Тексас и по време на мача на откриването на „оранжевите“ срещу Япония на Световното първенство.
Холандското издание De Telegraaf съобщи, че преди четири дни Гакпо не е слязъл от отборния автобус за тренировка, но по-късно е бил докаран с кола. От нидерландската футболна федерация (KNVB) тогава заявиха, че той не е закъснял, а е имало основателна причина за това.
Привържениците на Ливърпул в социалните мрежи побързаха да изразят подкрепата си към нападателя и неговата партньорка след съкрушителната новина. Един акаунт написа в Туитър: „Изпращаме нашите мисли, любов и съболезнования на Коди Гакпо и семейството му след сърцераздирателната новина за загубата на тяхното момченце. YNWA.“
Следващият мач на Нидерландия е на 30 юни (05:00 ч. българско време) на Световното първенство срещу Мароко на стадион „Монтерей“ в Мексико. Победителят ще се изправи срещу победителя от двойката Южна Африка – Канада в Хюстън, Тексас, на 4 юли.
До момента Гакпо има два гола в турнира и се стреми да продължи добрата си форма на международно ниво с отбора на Роналд Куман. 27-годишният играч блесна за „оранжевите“ на Световното първенство през 2022 г. в Катар, което му осигури трансфер в Ливърпул.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago