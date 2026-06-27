Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Партньорката на Коди Гакпо, Ноа ван дер Бей, потвърди, че техният син, Илайджа, е починал по време на бременността. Нападателят на Ливърпул и приятелката му очакваха втория си син, като обявиха новината през май.

27-годишният футболист в момента е на Световното първенство с националния отбор на Нидерландия, докато приятелката му Ноа е в Съединените щати, за да го подкрепя. През май двамата споделиха трогателна публикация в Инстаграм, че очакват второ дете през октомври, след като синът им Самюел се роди през 2024 г.

В събота обаче Ван дер Бей разкри, че е претърпяла спонтанен аборт. Ноа публикува снимка, на която двамата се държат за ръце над одеяло и плетена шапка, придружена от надписа: „С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Благодарим ви за любовта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо. Завинаги обичан. Завинаги наш син.“

В последваща история тя публикува снимка на запалена свещ в църква с надпис: „Отидохме в църквата, за да запалим свещ. След това отидохме на църковната площадка със сина ни Самюел. Там имаше само още едно дете. Името му беше Илайджа.“

Heartbreaking.



Sending all our love and deepest gratitude to Cody, Noa, and family, You’ll Never Walk Alone.❤️ pic.twitter.com/h7z2pZFMGx — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) June 27, 2026

„Не можеше да има по-красив знак от Бог. Той ни напомни, че нашето малко момче никога не е далеч“, добави тя.

Не е ясно кога точно се е случила трагедията, тъй като партньорката на Гакпо публикуваше в социалните мрежи през цялото лято след края на сезона на Ливърпул.

В началото на юни тя публикува серия от снимки в Инстаграм, на които си почива с напитка върху корема си, последвани от кадри от Тексас и по време на мача на откриването на „оранжевите“ срещу Япония на Световното първенство.

Холандското издание De Telegraaf съобщи, че преди четири дни Гакпо не е слязъл от отборния автобус за тренировка, но по-късно е бил докаран с кола. От нидерландската футболна федерация (KNVB) тогава заявиха, че той не е закъснял, а е имало основателна причина за това.

Привържениците на Ливърпул в социалните мрежи побързаха да изразят подкрепата си към нападателя и неговата партньорка след съкрушителната новина. Един акаунт написа в Туитър: „Изпращаме нашите мисли, любов и съболезнования на Коди Гакпо и семейството му след сърцераздирателната новина за загубата на тяхното момченце. YNWA.“

Следващият мач на Нидерландия е на 30 юни (05:00 ч. българско време) на Световното първенство срещу Мароко на стадион „Монтерей“ в Мексико. Победителят ще се изправи срещу победителя от двойката Южна Африка – Канада в Хюстън, Тексас, на 4 юли.

До момента Гакпо има два гола в турнира и се стреми да продължи добрата си форма на международно ниво с отбора на Роналд Куман. 27-годишният играч блесна за „оранжевите“ на Световното първенство през 2022 г. в Катар, което му осигури трансфер в Ливърпул.

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Снимки: Imago