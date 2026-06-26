Лалетата готови за голям мач с Мароко

След като разбиха и състава на Тунис с 3:1 футболистите на Нидерландия са готови да направят поредната голяма стъпка във фазата на елиминациите от световното първенство.

Вирджил ван Дайк и неговите съотборници сега очакват с нетърпение сблъсъка с Мароко, завършил на второ място в група C. Срещата ще се играе идния понеделник в Монтерей, Мексико. Япония пък ще има тежката задача да се изправи срещу Бразилия в 1/16-финалите

„Мароканците създадоха проблеми на всички отбори, срещу които играха, и през последните години. Според мен са фантастичен отбор. Ще бъде трудно“, коментира Вирджил ван Дайк предстоящия сблъсък.

А Френки де Йонг добави: „Мисля, че ще бъде хубав мач. Мароко има страхотен състав, но и ние също, така че ще стане приятен двубой за гледане.“

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