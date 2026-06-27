Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син

Нападателят на Ливърпул и националния отбор на Нидерландия Коди Гакпо помоли за „уединение и лично пространство“ след трагичната загуба на неродения си син.

Новината беше съобщена в събота от неговата партньорка, моделът Ноа ван дер Бей. Двойката очакваше второто си дете, което трябваше да се роди през октомври.

Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Ван дер Бей публикува в социалните мрежи снимка, на която двамата държат ръцете си върху одеяло и плетена шапка.

„С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността“, написа тя. „Благодарим ви за любовта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо. Завинаги обичан. Завинаги наш син.“

След това тя публикува снимка на свещ и кръст със съобщението: „Отидохме в църквата, за да запалим свещ. След това се разходихме до църковната площадка със сина ни Самуел.“

„Там имаше само още едно дете. Името му беше Илайджа. Не можеше да има по-красив знак от Бог. Той ни напомни, че нашето малко момче никога не е далеч.“

В своя собствена публикация Гакпо, който в момента е с националния отбор на Нидерландия за Световното първенство, написа: „Това е изключително труден момент за нашето семейство.“

„Молим за уединение и лично пространство. Благодарим ви за разбирането.“

27-годишният футболист започна като титуляр и в трите мача на Нидерландия от груповата фаза на Световното първенство, помагайки на страната си да се класира за елиминациите, като отбеляза два гола срещу Швеция.

Следващият мач на Нидерландия е срещу Мароко в осминафиналите във вторник (04:00 ч. българско време) в Мексико.

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Снимки: Gettyimages