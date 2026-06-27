Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Нидерландия
  3. Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син

Гакпо помоли за уединение след загубата на неродения си син

  • 27 юни 2026 | 21:30
  • 879
  • 0

Нападателят на Ливърпул и националния отбор на Нидерландия Коди Гакпо помоли за „уединение и лично пространство“ след трагичната загуба на неродения си син.

Новината беше съобщена в събота от неговата партньорка, моделът Ноа ван дер Бей. Двойката очакваше второто си дете, което трябваше да се роди през октомври.

Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо
Семейна трагедия сполетя Коди Гакпо

Ван дер Бей публикува в социалните мрежи снимка, на която двамата държат ръцете си върху одеяло и плетена шапка.

„С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността“, написа тя. „Благодарим ви за любовта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо. Завинаги обичан. Завинаги наш син.“

След това тя публикува снимка на свещ и кръст със съобщението: „Отидохме в църквата, за да запалим свещ. След това се разходихме до църковната площадка със сина ни Самуел.“

„Там имаше само още едно дете. Името му беше Илайджа. Не можеше да има по-красив знак от Бог. Той ни напомни, че нашето малко момче никога не е далеч.“

В своя собствена публикация Гакпо, който в момента е с националния отбор на Нидерландия за Световното първенство, написа: „Това е изключително труден момент за нашето семейство.“

„Молим за уединение и лично пространство. Благодарим ви за разбирането.“

27-годишният футболист започна като титуляр и в трите мача на Нидерландия от груповата фаза на Световното първенство, помагайки на страната си да се класира за елиминациите, като отбеляза два гола срещу Швеция.

Следващият мач на Нидерландия е срещу Мароко в осминафиналите във вторник (04:00 ч. българско време) в Мексико.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Клуб от Премиър лийг може да е домакин на мачове от Шампионската лига, без да участва в турнира

Клуб от Премиър лийг може да е домакин на мачове от Шампионската лига, без да участва в турнира

  • 27 юни 2026 | 16:59
  • 1755
  • 0
Байерн продаде за постоянно млад нападател на Фулъм

Байерн продаде за постоянно млад нападател на Фулъм

  • 27 юни 2026 | 16:51
  • 1721
  • 1
Крило на Бразилия няма никаква представа от първия противник на "селесао" в елиминациите

Крило на Бразилия няма никаква представа от първия противник на "селесао" в елиминациите

  • 27 юни 2026 | 16:48
  • 3724
  • 7
Манчестър Юнайтед може да получи компенсация от ФИФА заради контузията на Угарте

Манчестър Юнайтед може да получи компенсация от ФИФА заради контузията на Угарте

  • 27 юни 2026 | 16:41
  • 1909
  • 0
Гавра на Мбапе с рефера предизвика силни реакции в социалните мрежи

Гавра на Мбапе с рефера предизвика силни реакции в социалните мрежи

  • 27 юни 2026 | 16:22
  • 10811
  • 30
Исмаила Сар е истинско вдъхновение за Сенегал

Исмаила Сар е истинско вдъхновение за Сенегал

  • 27 юни 2026 | 15:43
  • 768
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 76212
  • 139
Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 20:27
  • 53593
  • 202
Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

  • 27 юни 2026 | 21:52
  • 24004
  • 5
Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
  • 6522
  • 22
Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

Наказание на Рафа Камара вкара Никола Цолов в точките в Австрия

  • 27 юни 2026 | 18:29
  • 22049
  • 9
Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

Испания може би остана без двама от атакуващите си играчи до края на Мондиала

  • 27 юни 2026 | 13:48
  • 19591
  • 28