Бърни Екълстоун се хвърли в защита на президента на ФИА

Бившият шеф на Формула 1 Бърни Екълстоун се хвърли в защита на скандалния президент на ФИА Мохамед бин Сулайем, чиято последна идея беше да отпадне ограничението за брой мандати начело на федерацията.

Бин Сулайем управлява ФИА от 2021 година насам, когато наследи Жан Тод, а през 2025 беше преизбран за втори пореден мандат, след като промени така правилата за избор, че успя да отстрани всички свои съперници от битката.

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Сега Бърни обясни, че „не е лесно да се видят грешките на Бин Сулайем“ и похвали опитите му да върне V8 или V10 моторите във Формула 1 – друга смела идея на президента, която обаче няма подкрепата на всички в световния шампионат.

„Опитвам се да се сетя какво е сбъркал президентът на ФИА и не е лесна задача да се сетя за нещо такова – обясни Бърни пред избрани медии. – Мисля, че той се опитва да направи всичко (във ФИА) да работи честно и да стане модерно. За съжаление, както става при тези въпроси, не може винаги на 1 милион процента да си прав.“

ФИА иска да върне и дозареждането с гориво във Формула 1

След това Екълстоун коментира и темата за бъдещето на двигателите във Формула 1.

„Моторите трябва да са 3-литрови, няма значение дали са V8 или V10 или V12, всички трябва да са щастливи и мисля, че това е правилното решение“, допълни Бърни.

Президентът на ФИА пак постави срок за връщането на V8 моторите

Точно преди Гран При на Австрия ФИА обяви най-добрите си финансови резултати от 10 години насам – оперативната печалба е достигнала 6,7 милиона евро за финансовата 2025 година. Това е ръст с 43% в сравнение с предходната година. През финансовата 2021 година ФИА отчете загуби в размер на 24 милиона евро.

Оперативните приходи са достигнали 191,7 милиона долара, което е увеличение със 75% в сравнение с 2021 година.

Скандално: Бин Сулайем иска доживотна власт начело на ФИА

„Мохамед беше избран да свърши нещо, което не беше негова идея, но той се справи – обясни Екълстоун. – Той поставя ФИА в позицията, в която федерацията трябваше да е отдавна и е добре, че организацията печели пари.

„Но самият той не печели пари, това не му носи финансови изгоди, той е на този пост, за да направи най-доброто, на което е способен за спорта, за който се грижи.“

Историята сочи, че такива изказвания на Бърни никога не са плод на чистото му възхищение от нещо или от някого, а винаги им скрита на заден план сделка, от която той или него партньори имат ползи. Ще видим какво се крие тук зад тези му хвалебствия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages