Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Спонсорът на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, отново е активен в социалните мрежи, където често отговаря на фенски въпроси.

Запалянковци на Левски не пропуснаха да го питат дали Георги Русев ще премине на “Герена”, или това са медийни хубликации.

“Засега са само публикации”, отговори бизнесменът. В друг коментар той допълва, че ако “сините” дадат милион евро за национала на България, той ще го донесе на гръб до “Тодорини кукли”.

По-надолу Найденов уточнява, че “тяма такива оперативни данни” за това дали Хулио Веласкес действително иска Георги Русев.

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