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  3. Найденов обяви "Лагер на смъртта": ЦСКА 1948 с пет тренировки на 40 градуса днес

Найденов обяви "Лагер на смъртта": ЦСКА 1948 с пет тренировки на 40 градуса днес

  • 28 юни 2026 | 12:32
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Спомоществователят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че "червените" от Бистрица ще имат пет тренировки в днешния ден. Футболистите на Александър Александров са в Словния, където вчера пристигна бизнесменът заедно със спортния директор на клуба Емил Костадинов. Утре отборът от efbet Лига се изправя срещу Партизан на Саша Илич.

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"Словения. 36 по Целзий. Лагера на смъртта vol.2. Втора тренировка за деня. Целта за днес са 5 тренировки. Ще работим предимно на температура около 38-40 градуса, та утре да не може да ходим в контролата срещу Партизан. За високото спортно майсторство си трябва умора и екстремност. Кой издържи ще разказва...", написа Цветомир Найденов във "Фейсбук".

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