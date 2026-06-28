Найденов обяви "Лагер на смъртта": ЦСКА 1948 с пет тренировки на 40 градуса днес

Спомоществователят на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов обяви, че "червените" от Бистрица ще имат пет тренировки в днешния ден. Футболистите на Александър Александров са в Словния, където вчера пристигна бизнесменът заедно със спортния директор на клуба Емил Костадинов. Утре отборът от efbet Лига се изправя срещу Партизан на Саша Илич.

Бивш футболист на ЦСКА 1948 ще играе в турската Първа лига

"Словения. 36 по Целзий. Лагера на смъртта vol.2. Втора тренировка за деня. Целта за днес са 5 тренировки. Ще работим предимно на температура около 38-40 градуса, та утре да не може да ходим в контролата срещу Партизан. За високото спортно майсторство си трябва умора и екстремност. Кой издържи ще разказва...", написа Цветомир Найденов във "Фейсбук".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google